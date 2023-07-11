Самолет из Екатеринбурга в Новый Уренгой задержали на пять часов

Самолет авиакомпании «RED WINGS» должен был вылететь из Екатеринбурга в 12:00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на пять часов задержали рейс в Новый Уренгой. Ситуацией заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

- Свердловским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - отметили в ведомстве.

Самолет авиакомпании «RED WINGS» должен был вылететь из Екатеринбурга в 12:00. Однако по технической причине вылет перенесли на 17:00. На рейс зарегистрированы 65 пассажиров.

Ранее, в апреле 2023 года, в Кольцово задержали рейс в Сургут на семь часов. Причиной такой задержки стало позднее прибытие судна. Всех пассажиров разместили в гостинице «Азимут».

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