Самолет из Екатеринбурга в Новый Уренгой задержали на пять часов

Самолет авиакомпании «RED WINGS» должен был вылететь из Екатеринбурга в 12:00
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В екатеринбургском аэропорту Кольцово на пять часов задержали рейс в Новый Уренгой. Ситуацией заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.
- Свердловским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - отметили в ведомстве.
Самолет авиакомпании «RED WINGS» должен был вылететь из Екатеринбурга в 12:00. Однако по технической причине вылет перенесли на 17:00. На рейс зарегистрированы 65 пассажиров.
Ранее, в апреле 2023 года, в Кольцово задержали рейс в Сургут на семь часов. Причиной такой задержки стало позднее прибытие судна. Всех пассажиров разместили в гостинице «Азимут».
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