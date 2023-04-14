В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс в Сургут

На данный момент рейс авиакомпании «Utair» ожидают 71 пассажир Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс в Сургут задержали на семь часов. Свердловская транспортная прокуратура взяла ситуацию на свой контроль. Об этом сообщили в ведомстве.

Самолет авиакомпании «Utair» должен был вылететь 14 апреля в 21:10. Однако вылет понесли на 15 апреля на 4:30. На данный момент рейс ожидают 71 человек.

Самолет задерживается на семь часов. Фото: скриншот с сайта аэропорта

- Причина задержки авиарейса - позднее прибытие воздушного судна. Прибывшие на рейс пассажиры размещены в гостинице «Азимут», - рассказали в прокуратуре.

Прокурор продолжает следить за соблюдением прав пассажиров. Им будут оказаны все положенные услуги.

Ранее, 24 марта, в Кольцово был задержан рейс в Москву. Причиной этого стала неисправность самолета. К ситуации подключилась Свердловская транспортная прокуратура.

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