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НовостиПроисшествия18 июля 2023 15:35

В Михайловске из-за пожара на заводе эвакуировались больше 100 человек

Возгорание произошло на площади 120 квадратных метров
Анжелика УФИМЦЕВА
Фото: МЧС России по Свердловской области

Фото: МЧС России по Свердловской области

Вечером 18 июля в городе Михайловск загорелся цех в промышленной зоне. Предположительно, там находится завод по производству фольги. Площадь пожара составила 120 кв.м. В 20:05 пожарные уже ликвидировали возгорание.

Фото: МЧС России по Свердловской области

Фото: МЧС России по Свердловской области

- Существует угроза обрушения кровли, - сообщили в МЧС Свердловской области.

Из цеха самостоятельно эвакуировались 101 человек, информации о пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 15 человек и 8 единиц техники.

Напоминаем, ранее “КП-Екатеринбург” рассказала что погорельцы из села Шайдуриха, где огонь уничтожил 41 дом, получили первые выплаты. Свердловчанам выделили по несколько тысяч рублей на различные нужды. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.