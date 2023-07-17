В Екатеринбурге начали ремонтировать «Стену Цоя» на Плотинке

Работы по реставрации планируют завершить к 15 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали ремонтировать «Стену Цоя» - подземный переход на Плотинке. Сейчас там снимают старое поврежденное покрытие, позже там появятся изображения музыканта Виктора Цоя, а также сюжеты с участием легенд Свердловского рок-клуба и современных рок-групп Екатеринбурга. Это будет одна из работ, сделанных в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

Реставрацией занимается команда художников Hot Singles in Your Area и иллюстратор Алексей Грабилин. Они планируют завершить работы к 15 августа 2023 года. Ранее команда организаторов показала, как будет выглядеть обновленный «переход Цоя» на Плотинке.

Фото: организаторы фестиваля STENOGRAFFIA

Группа художников Hot Singles in Your Area уже делала работы в Екатеринбурге. Среди них, «Шкала здоровья» в Литературном квартале.