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НовостиОбщество14 июля 2023 12:07

В Екатеринбурге назвали авторов обновленной «Стены Цоя» на Плотинке

Подземный переход распишет команда художников Hot Singles in Your Area и иллюстратор Алексей Грабилин
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Подземный переход на Плотинке обновят

Подземный переход на Плотинке обновят

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Стену Цоя» в подземном переходе на Плотинке распишет команда художников Hot Singles in Your Area и иллюстратор Алексей Грабилин. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

По словам руководителя фестиваля STENOGRAFFIA Анны Клец сначала в переходе уберут поврежденное покрытие, после чего тут появятся изображения музыканта Виктория Цоя, а также сюжеты с участием легенд Свердловского рок-клуба и современных рок-групп Екатеринбурга.

Отметим, что группа художников Hot Singles in Your Area известна работами, выполненными в Литературном квартале Екатеринбурга. Одна из них называется «Шкала здоровья».