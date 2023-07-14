В Екатеринбурге назвали авторов обновленной «Стены Цоя» на Плотинке

Подземный переход на Плотинке обновят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Стену Цоя» в подземном переходе на Плотинке распишет команда художников Hot Singles in Your Area и иллюстратор Алексей Грабилин. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

По словам руководителя фестиваля STENOGRAFFIA Анны Клец сначала в переходе уберут поврежденное покрытие, после чего тут появятся изображения музыканта Виктория Цоя, а также сюжеты с участием легенд Свердловского рок-клуба и современных рок-групп Екатеринбурга.

Отметим, что группа художников Hot Singles in Your Area известна работами, выполненными в Литературном квартале Екатеринбурга. Одна из них называется «Шкала здоровья».