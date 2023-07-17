СК проверит детский сад, в котором девочка отравилась растворителем

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове Следственный комитет проведет проверку после отравления трехлетней девочки растворителем. Несчастный случай произошел 12 июля в садике №33. Около 11:00 девочка достала из шкафчика с потерянными вещами бутылек с жидкостью и выпила.

- Девочку доставили в больницу с диагнозом – отравление растворителем, термический ожог ротовой полости, - рассказывали ранее в прокуратуре Свердловской области.

По предварительной информации ведомства, растворитель в шкафчике оставила воспитательница в мае 2023 года после того, как красила игровое оборудование на детской площадке в садике.

- Следственный комитет проведет проверку на наличие признаков ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Для оценки степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, приведется экспертиза, - сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

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