В Серове трехлетняя девочка отравилась растворителем в детском саду

Ребенок находится в больнице
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Серове трехлетняя девочка выпила растворитель и попала в больницу с ожогом ротовой полости и отравлением. Об этом сообщила прокуратура по Свердловской области.
- 12 июля около 11:00 часов ребенок, находясь в раздевалке детского сада, открыл шкафчик для одежды, предназначенный для утерянных вещей, откуда взял бутылек растворителя и отпил из него, - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области также добавили, что растворитель в шкафчике оставила воспитательница в мае 2023 года после того, как красила игровое оборудование на детской площадке в садике.
Серовская городская прокуратура а также Следственный комитет проведут проверку и дадут оценку действиям сотрудников детского сада.
Несчастный случай произошел в детском саде №33 «Веснушки». Об этом информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили сотрудники. Заведующая детским садом пообещала прокомментировать ситуацию после официального запроса. На момент публикации ответ на направленный запрос получить не удалось.
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