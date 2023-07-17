В Серове трехлетняя девочка отравилась растворителем в детском саду

Ребенок находится в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове трехлетняя девочка выпила растворитель и попала в больницу с ожогом ротовой полости и отравлением. Об этом сообщила прокуратура по Свердловской области.

- 12 июля около 11:00 часов ребенок, находясь в раздевалке детского сада, открыл шкафчик для одежды, предназначенный для утерянных вещей, откуда взял бутылек растворителя и отпил из него, - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области также добавили, что растворитель в шкафчике оставила воспитательница в мае 2023 года после того, как красила игровое оборудование на детской площадке в садике.

Серовская городская прокуратура а также Следственный комитет проведут проверку и дадут оценку действиям сотрудников детского сада.

Несчастный случай произошел в детском саде №33 «Веснушки». Об этом информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили сотрудники. Заведующая детским садом пообещала прокомментировать ситуацию после официального запроса. На момент публикации ответ на направленный запрос получить не удалось.

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