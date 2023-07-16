Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге волонтеры вторую неделю ищут 34-летнего мужчину Эдуарда Музафарова.

- С 7 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы: рост мужчины 180 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы.

Был одет в серую футболку, темно-серые джинсы, коричневые ботинки и серую кепку.

Напомним, на Урале со 2 июля ищут 25-летнего парня. В день исчезновения молодой человек был одет в черные джинсы и черную рубашку. Сообщается, что мужчина может находиться в Североуральске или Екатеринбурге.

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