На Урале вторую неделю ищут 25-летнего мужчину

Мужчина может находиться в Североуральске или Екатеринбурге. Фото: «Прорыв»

В Свердловской области вторую неделю ищут 25-летнего мужчину. О местонахождении Владимира Волощука неизвестно со 2 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карего цвета, волосы темные, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения молодой человек был одет в черные джинсы и черную рубашку. Сообщается, что мужчина может находиться в Североуральске или Екатеринбурге.

Сейчас поисками Владимира Волощука занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом руководителю поискового отряда Наталии по номеру 89000440220. Также вы можете обратиться в МВД Североуральска, набрав 83438002100 или 112.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru