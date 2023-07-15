В Свердловской области из-за ЧС усилили патруль в лесах

Специалисты будут контролировать лесные массивы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в лесах, где есть угроза распространения огня, усилено патрулирование. Специалисты будут находиться на участках на протяжении выходных. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим чрезвычайной ситуации. В регионе действует особый противопожарный режим. В период 15 и 16 июля патруль ведут представители лесничеств, сотрудники Минприроды региона и отделов лесного контроля по округам, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы и волонтеры, - передает слова Дениса Мантурова департамент информационной политики Свердловской области.

Как подчеркнули в департаменте информполитики, главное – не допустить ухудшения обстановки в регионе. Патруль будет контролировать неукоснительное соблюдение особого противопожарного режима.

Ранее, сообщалось что усилиями специалистов было потушено 18 лесных пожаров. Ранее, жуткий пожар в Шайдурихе уничтожил 41 дом.

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