В Первоуральске из-за лобового столкновения пострадал уралец

Пострадавшего забрали медики
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Первоуральске 15 июля на улице Ватутина в районе дома №10 произошла авария с участием легковушки Fiat Ducato и «Нива». Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
Как сообщили «КП-Екатеринбург в областной Госавтоинспекции, автомобили столкнулись из-за не предоставления преимущества при повороте. Водитель иномарки хотел повернуть налево.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Нива». На месте автоаварии работают инспекторы ДПС.
Ранее, на трассе «Нижний Тагил – Нижняя Салда» был сбит мужчина, стоявший у автомобиля «Нива». Пенсионер получил травмы и скончался на месте аварии. Водитель эвакуатора прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он трезв.
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