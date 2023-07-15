На Урале эвакуатор насмерть сбил 71-летнего пенсионера

Пенсионер скончался на месте происшествия. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На трассе «Нижний Тагил-Нижняя Салда» водитель эвакуатора насмерть сбил 71-летнего мужчину. Авария произошла 14 июля. За рулем эвакуатора Mercedes был водитель, который ехал по направлению в Верхнюю Салдду из поселка Свободный. Об этом сообщает областная ГИБДД.

- Предварительно, водитель автомобиля Mercedes двигаясь со стороны Нижнего Тагила в сторону города Верхняя Салда. Мужчина съехал с проезжей части дороги вправо по ходу движения. Далее он наехал на пешехода. стоящего возле водительской двери автомобиля «Нива», - сообщает ГИБДД по Свердловской области.

От удара дверь автомобиля выгнуло. Фото: ГИБДД по Свердловской области

После происшествия 71-летний мужчина, стоявший у автомобиля «Нива» погиб. Водитель эвакуатора, как показала экспертиза, был трезв. Сотрудники проводят проверку.

ГИБДД Свердловской области напоминает водителям о недопустимости опасных маневров на дороге, превышении скорости Ранее в районе трассы ЕКАД произошла смертельная авария. В результате столкновения погибли сразу два водителя легковушек.

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