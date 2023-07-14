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НовостиОбщество14 июля 2023 13:26

Стало известно, что является причиной отравления детей в лагере на Таватуе

Возбудитель инфекции - норовирус
Анжелика УФИМЦЕВА
Стало известно, что является причиной отравления детей в лагере на Таватуе

Стало известно, что является причиной отравления детей в лагере на Таватуе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор по Свердловской области сообщил, что причиной отравления детей, отдыхающих в лагере “Волна” в поселке Таватуй, стал норовирус. Служба еще проводит эпидемиологическое расследование.

На данный момент известно о заболевании четырех детей: из которых двое уже находятся дома, а двое еще в лагере.

-Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, дезсредств, материал от заболевших, сотрудников, - сообщают в Роспотребнадзоре Свердловской области.

В лагере проводятся мероприятия по предотвращению распространения заболевания. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказывала, что ситуацией заинтересовались в Следственном комитете по Свердловской области. Следователи проводят проверку по данному факту. Планируется опросить представителей администрации лагеря.