В Екатеринбурге памятник братьям Люмьер облили краской

Памятнику братьям Люмьер закрасили глаза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неизвестные облили памятник братьям Люмьер, который стоит в Екатеринбурге. Красной краской залили глаза и камеру известных родоначальников кино.

-Не знаю, зачем они так сделали… Может быть это связано с тем, что вчера был день фотографа, но это только мои догадки , - сообщил читатель “КП-Екатеринбург”.

За такой проступок на нарушителей могут завести уголовное дело по статье 214 УК Рф “Вандализм”, сообщил “КП-Екатеринбург” юрист.

Мы запросили комментарий у пресс-группы МВД Екатеринбурга.

Ранее, в Екатеринбурге вандалы испортили памятник Якову Свердлову. Неизвестные облили скульптуру краской и написали на нем фамилию президента России Владимира Путина. Что этим хотели сказать вандалы неизвестно.