14 Май 2020 2020-05-14T16:59:25+03:00

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В Екатеринбурге вандалы испортили памятник Якову Свердлову. Неизвестные облили скульптуру краской и написали на нем фамилию президента России Владимира Путина. Что этим хотели сказать вандалы неизвестно.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга обещали прокомментировать порчу памятника позднее.

Вандалы написали на памятнике фамилию президента РФФото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА «КП»

Памятник Якову Свердлову открыли в столице Урала 15 июля 1927 года. Изначально среди горожан был объявлен конкурс на лучший проект монумента. Но когда он не дал положительных результатов работу над созданием памятника поручили ленинградскому скульптору Матвею Харламову.

Памятник Якову Свердлову входит в объект культурного наследия народов РФ регионального значения.

Кто облил скульптуру краской пока неизвестноФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU