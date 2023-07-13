Пострадавшим от пожара в селе Шайдуриха будут оказывать комплексную поддержку

Погорельцам будут оказывать комплексную поддержку Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 июля на место пожара в селе Шайдуриха Невьянского городского округа выехал глава региона Евгений Куйвашев. Он встретился с сотрудниками Уральской авиабазы, МЧС и жителями села.

Губернатор подчеркнул, что с каждым пострадавшим будет вестись индивидуальная работа. Оперативная помощь будет проводиться по аналогии с ситуацией в поселках Сосьва и Таежный. На каждую семью погорельцев Шайдурихи будут составлять социальные паспорта. Для этого создана специальная комиссия.

-В причинах пожара сейчас разбирается полиция, прокуратура и следственный комитет, - сообщает Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее “КП-Екатеринбург” собрала всю известную информацию о произошедшем пожаре в уральском селе. В крупном пожаре в селе Шайдуриха, где огонь уничтожил 41 дом, погибла женщина и пострадали два человека. Огонь из леса перекинулся на жилой массив 12 июля. Площадь возгорания достигла 4,1 тысячи квадратных метров. Из-за пожара в Невьянском округе был введен режим ЧС в лесах до 21 июля.