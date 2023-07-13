Книжный фестиваль «Красная строка» объявил первых хедлайнеров

Леонид Юзефович приедет в Екатеринбург Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С 25 по 27 августа в Екатеринбурге в Историческом сквере пройдет международный книжный фестиваль «Красная строка». Команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» рассказывают о первых авторах в рамках программы.

Более 130 издательств со всей России привезут на ярмарку фестиваля свои книги. Десятки мастер-классов, лекций и встреч с авторами, обширная театральная и концертная программа - все это ждет вас на «Красной строке».

В рамках программы. выступит прозаик, историк и сценарист Леонид Юзефович.

- В молодости много раз приезжал сюда из моей родной Перми и питаю к Екатеринбургу особые чувства — для меня это не только прекрасный город, один из главных центров литературной жизни в России, но еще и место, где чудесным образом начали сбываться мои юношеские мечты о писательстве. Здесь, в журналах «Урал» и «Уральский следопыт» были напечатаны мои первые исторические повести. На Свердловской киностудии в 1991 году сняли первый фильм по моему сценарию. Здесь живут мои старинные друзья, и фестиваль «Красная строка» позволяет мне вновь увидеть этот очень важный для меня город» - поделился Леонид Абрамович.

Леонид Юзефович - автор романов «Журавли и карлики», «Казароза», «Филэллин» и др., историко-документальных книг «Зимняя дорога», «Самодержец пустыни», «Путь посла». По его сценариям сняты фильмы «Сыщик петербургской полиции», «Гибель империи», «Казароза», «Серебряный самурай», «Контрибуция». Лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Клио», Строгановской премии (Пермь).

Евгения Некрасова - писательница, соосновательница Школы литературных практик, авторка книг «Калечина-Малечина», «Сестромам», «Домовая любовь», «Кожа», «Золотинка». Лауреатка литературных премий «Странник/НОС» и «Лицей», финалистка премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС». По её повести «Несчастливая Москва», роману «Калечина-Малечина» и рассказу «Кумуткан» поставлены спектакли в российских театрах.

Гостем фестиваля также станет Александр Снегирев. Писатель представит книжные новинки и расскажет о своем творчестве. О других участниках будет объявлено позже.

Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге впервые . Вход на все события фестиваля бесплатный. Организаторы — команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российскои Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Администрации города Екатеринбурга, в рамках празднования 300-летнего юбилея города.