Транспорт стал подарком к юбилею города. Фото: Telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Группа «Синара» передала Екатеринбургу новые троллейбусы. В городе появится белорусских 50 машин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Орлов.

Троллейбусы непростые. Они имеют удлиненный автономный ход. Дальность пробега составляет 80 километров. Сам троллейбус будет оснащен различными комфортными функциями. Транспорт в основном будет двигаться на маршруте №28. Он будет следовать от улицы Амундсена по Краснолесья, Вильгельма де Геннина и доезжать до Сахарова. Суммарно путь будет занимать около 27 километров.

- Сегодня сделан еще один шаг на этом пути. Группа «Синара» на выставке «Иннопром» передала городу новейший троллейбус собственного производства «СИНАРА-6254». Он запущен в производство в марте этого года, и не имеет аналогов в России. Замечательный подарок горожанам к 300-летию Екатеринбурга, - отметил градоначальник.

Напомним, троллейбус до Академического планируют запустить уже 1 августа. Горожане смогут доехать на нем от нового района до ЦПКиО.

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