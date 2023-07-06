В Академическом троллейбусный маршрут запустят в августе 2023 года

На маршруте будут работать 12 троллейбусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом новый троллейбусный маршрут №28 запустят в августе 2023 года. Он будет курсировать от Академгородка до ЦПКиО. Об этом сообщили порталу Е1 в пресс-службе администрации города.

Двигаться на данном маршруте будут новые машины с автономным ходом. Они смогут передвигаться без контактной цепи. Троллейбусы будут курсировать от улицы Амундсена по Краснолесья, Вильгельма де Геннина и доезжать до Сахарова. Суммарно путь будет занимать около 27 километров.

На маршруте будут работать 12 машин. К тому же, в резерве будет находится еще один троллейбус. У Горнтранса в наличии 17 машин с автономным ходом. Следующую поставку компания ожидает осенью 2023 года.

28-ой троллейбусный маршрут будет курсировать следующим образом:

- В прямом направлении (ЦПКиО — Академгородок): Щорса — Амундсена — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Сахарова — Амундсена.

- В обратном направлении (Академгородок — ЦПКиО): Амундсена — Сахарова — Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Амундсена — Щорса.

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