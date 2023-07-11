В Свердловской области нашли пропавших детей

Пропавших детей нашли живыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области нашли пропавших ранее четверых детей. Было известно, что воспитанники реабилитационного центра Ревды пропали еще 9 июля - они отправились гулять и не вернулись. Конфликтов с воспитателями у них не было.

-Благодаря общим усилиям дети найдены и возвращены в Центр для несовершеннолетних, - сообщили в МВД России “Ревдинский”.

Жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает.

Напоминаем, ранее “КП-Екатеринбург” сообщала о пропаже пенсионера, которому необходима медицинская помощь. Мужчина пропал в городе Кушва еще 4 июля, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. На момент исчезновения мужчина был одет в футболку темно-синего цвета, штаны черного цвета.