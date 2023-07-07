В Кушве идут поиски пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Фото: «Прорыв»

В Кушве третьи сутки ищут 77-летенего пенсионера. О местонахождении Вениамина Шипицина неизвестно с 4 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы седые, - рассказали волонтеры.

На момент исчезновения мужчина был одет в футболку темно-синего цвета, штаны черного цвета. А на ногах у Вениамина Шипицина были тапочки цвета хаки. Сообщается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

На данный момент поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно, где может находиться пенсионер, сообщите об этом в МО МВД России «Кушвинский». Для этого вам нужно набрать 83434424910.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru