В Свердловской области площадь пожаров сократилась в 10 раз

602 спасателя тушат очаги горения в Свердловской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась в 10 раз. За сутки удалось потушить 17 очагов, еще 16 возгораний локализованы. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Больше 6,2 тысяч гектаров было потушено за 10 июля. В их числе крупные очаги в Сосьвинском районе, которые достигали площади 5,6 гектаров.
По данным на конец 10 июля, активными остаются очаги в Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском Красноуральском, Серовском и Талицком и других районах региона. Площадь пожаров достигает 611 гектаров. Их тушением занимаются 602 спасателя, задействовано 180 пожарных машин.
- Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология». Причиной возгораний в лесах является человеческий фактор и сухие грозы, - отметили в правительстве области.
Напомним, на Среднем Урале продолжает действовать противопожарный режим. Он запрещает свердловчанам разводить открытый огонь, костры, сжигать мусор и другое.
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