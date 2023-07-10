В Екатеринбурге велосипедист пострадал из-за натянутой во дворе лески

Велосипедист получил глубокие порезы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге велосипедист сильно покалечился из-за натянутой во дворе лески. Мужчина не заметил шнур, который разместили между двумя невысокими столбами, обозначив парковочное место. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел накануне во дворе дома на улице Восточная, 84б. На помощь пострадавшему мужчине пришли неравнодушные прохожие. Они оказали велосипедисту первую медицинскую помощь и перебинтовали глубокие порезы. На видео заметно, что мужчина потерял немало крови.

- Вот видите растяжку? А она есть! И вот в итоге руку сейчас чуть не отрезало, - жалуется очевидица на видео.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в городскую больницу. В УМВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее, на Урале заснувший автомобилист сбил троих велосипедистов. Под колесами отечественного авто оказались подростки. Они получили различные травмы. Прокуратура проводит проверку по данной аварии.

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