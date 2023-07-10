Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на Урале, в котором пострадали трое подростков

Ведомство устанавливает точные обстоятельства случившегося. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, произошедшего рядом с поселком Вязовка. В аварии пострадали трое подростков, которые ехали на велосипедах. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Авария случилась днем 8 июля на трассе Ревда – Дегтярск – Курганово. 24-летний водитель на «Лада Приора» наехал на троих екатеринбургских десятиклассника. Ребята получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, автомобилист заснул за рулем.

- Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе доследственной проверки, проводимой органами полиции, которая взята прокуратурой на контроль, - рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее, ночью 7 июля, в центре Екатеринбурга произошла серьезная авария. На перекрестке улиц Малышева – 8 марта автомобиль сбил мотоциклиста с пассажиркой. В аварии пострадала девушка. Ее с сотрясением головного мозга доставили в больницу.

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