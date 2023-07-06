Локализованы и не распространяются лесные пожары в Белоярском, Гаринском, Камышловском, Невьянском и Новолялинском районах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области ликвидировали четыре лесных пожара в Алапаевском, Гаринском, Невьянском и Таборинском на площади 106 гектаров, сообщает департамент информполитики региона.
- Борьбу с огнем ведут более 330 человек, задействовано 80 единиц техники, - рассказали в департаменте.
Локализованы и не распространяются лесные пожары в Белоярском, Гаринском, Камышловском, Невьянском и Новолялинском районах.
Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области власти решили ослабить особый противопожарный режим, введенный в регионе из-за лесных пожаров. С сегодняшнего дня, 6 июня свердловчанам разрешено жарить шашлыки, то есть использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.
Однако, как сообщает департамент информполитики региона, разрешение действует только для объектов общественного питания. Дачникам и садоводам по-прежнему нельзя разводить костры и пользоваться мобильными мангалами.
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