Локализованы и не распространяются лесные пожары в Белоярском, Гаринском, Камышловском, Невьянском и Новолялинском районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидировали четыре лесных пожара в Алапаевском, Гаринском, Невьянском и Таборинском на площади 106 гектаров, сообщает департамент информполитики региона.

- Борьбу с огнем ведут более 330 человек, задействовано 80 единиц техники, - рассказали в департаменте.

Локализованы и не распространяются лесные пожары в Белоярском, Гаринском, Камышловском, Невьянском и Новолялинском районах.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области власти решили ослабить особый противопожарный режим, введенный в регионе из-за лесных пожаров. С сегодняшнего дня, 6 июня свердловчанам разрешено жарить шашлыки, то есть использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.

Однако, как сообщает департамент информполитики региона, разрешение действует только для объектов общественного питания. Дачникам и садоводам по-прежнему нельзя разводить костры и пользоваться мобильными мангалами.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru