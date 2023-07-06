В Свердловской области разрешили жарить шашлыки, но не дачникам

Разрешение на использование мангала действует только для объектов общественного питания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области власти решили ослабить особый противопожарный режим, введенный в регионе из-за лесных пожаров. С сегодняшнего дня, 6 июня свердловчанам разрешено жарить шашлыки, то есть использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.
Однако, как сообщает департамент информполитики региона, разрешение действует только для объектов общественного питания. Дачникам и садоводам по-прежнему нельзя разводить костры и пользоваться мобильными мангалами.
- Нарушения особого противопожарного режима влекут административную и уголовную ответственность, - напомнили в департаменте информполитики.
Также там сообщили, что завтра, 7 июля в Свердловской области будет разрешено посещение лесов, в том числе на транспорте.
Ранее после ликвидации всех лесных пожаров в регионе туристам разрешили самостоятельно посещать особо охраняемые природные территории, передвигаясь по оборудованным маршрутам.
- В таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской, - рассказали в департамнте информполитики. - Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк.
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