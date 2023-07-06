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Общество6 июля 2023 8:04

В Свердловской области разрешили жарить шашлыки, но не дачникам

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Разрешение на использование мангала действует только для объектов общественного питания

Разрешение на использование мангала действует только для объектов общественного питания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области власти решили ослабить особый противопожарный режим, введенный в регионе из-за лесных пожаров. С сегодняшнего дня, 6 июня свердловчанам разрешено жарить шашлыки, то есть использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.

Однако, как сообщает департамент информполитики региона, разрешение действует только для объектов общественного питания. Дачникам и садоводам по-прежнему нельзя разводить костры и пользоваться мобильными мангалами.

- Нарушения особого противопожарного режима влекут административную и уголовную ответственность, - напомнили в департаменте информполитики.

Также там сообщили, что завтра, 7 июля в Свердловской области будет разрешено посещение лесов, в том числе на транспорте.

Ранее после ликвидации всех лесных пожаров в регионе туристам разрешили самостоятельно посещать особо охраняемые природные территории, передвигаясь по оборудованным маршрутам.

- В таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской, - рассказали в департамнте информполитики. - Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк.

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