Свердловская область попала в топ лидеров по абортам

Татьяна Голикова рассказала, какие регионы лидируют по количеству абортов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свердловская область попала в топ регионов-лидеров по числу абортов. Такими данными поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

- Самые высокие показатели абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов, - пояснила политик.

Ранее, 18 июня, екатеринбургский митрополит высказался за запрет абортов. По его мнению, такие меры нужно принять, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

- Сейчас наша страна находится в самой глубокой демографической яме с начала XXI века. Если не сказать – летит в пропасть. Демографическая ситуация требует от государства сложнейших решений и тяжелых усилий на долгое время. Но есть вопрос, в котором власть должна действовать незамедлительно – запрет абортов, - пишет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

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