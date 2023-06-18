Екатеринбургский митрополит высказался за запрет абортов

Митрополит Евгений (Кульберг) поделился мнением у себя в Telegram-канале

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) высказался за запрет абортов в России. Он уверен, что демографическая ситуация в стране «летит в пропасть». Мнением он поделился в своем в Telegram-канале.

- Сейчас наша страна находится в самой глубокой демографической яме с начала XXI века. Если не сказать – летит в пропасть. Демографическая ситуация требует от государства сложнейших решений и тяжелых усилий на долгое время. Но есть вопрос, в котором власть должна действовать незамедлительно – запрет абортов, - пишет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Тему абортов он затронул на фоне красочного парада колясок на празднике «Белого цветка», который прошел 18 июня в Екатеринбурге.

- Парад детских колясок на благотворительном празднике Белого цветка — это свидетельство возрождения народного самосознания, - подытожил митрополит.

Всего в параде приняли участие 25 семей. Родители малышей украсили их коляски разными белыми цветами, воздушными шарами и лентами.

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