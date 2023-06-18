В Екатеринбурге прошел парад колясок на празднике «Белого цветка»

Родители украсили коляски белыми цветами и праздничными лентами. Фото: Екатеринбургская Епархия

В Екатеринбурге на празднике «Белого цветка» прошел парад колясок. В праздничном шествии приняли участие 25 семей, которые украсили коляски белыми цветами и лентами, рассказывают в Telegram-канале «Екатеринбургская Епархия».

- Яркая деталь нынешнего праздника «Белый цветок» в Екатеринбурге — парад детских колясок. Родители с гордостью, радостью и волнением украсили транспорт малышни белыми цветами и лентами, а умиленное жюри выбирало лучших, - пишет в своем Telegram-канале Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Благотворительная традиция праздников «Белого цветка» была заложена в начале XX века Царской семьей, рассказывает Митрополит. Позднее в жюри определились с тем, какие семьи красивее всего украсили коляски своих детей. Ими стали три семьи с композициями «Ангелочек на облаке», «Пусть ваша жизнь будет похожа на ромашку - светлая и с солнышком внутри» и «Воздушные шары».

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