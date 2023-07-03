Екатеринбуржец обвиняется в даче взятки таможеннику

Уголовное дело мужчины направили в суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Екатеринбурга обвиняется в даче взятки таможеннику. За два года мужчина отдал несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщил в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По версии следствия, свердловчанин с января 2019 по февраль 2021 дал взятку в 230 тысяч рублей таможеннику.
- За вознаграждение государственный служащий таможни направлял обвиняемому сведения составляющие налоговую тайну, которую последний передавал участникам внешнеэкономической деятельности, - рассказали в ведомстве.
Уголовное дело мужчины направили в суд. Там его рассмотрят по существу.
Ранее, в августе 2022 года, в Екатеринбурге за взятку задержали замначальника одного из отделов полиции. Его задержали после того, как мужчина получил в качестве взятки 50 тысяч рублей. При этом якобы вся сумма, которую должны были передать силовику, составляет 200 тысяч рублей.
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