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Происшествия29 августа 2022 8:36

В Екатеринбурге за взятку задержали замначальника одного из отделов полиции

Спецоперацию по задержанию провели сотрудники ФСБ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Спецоперацию по задержанию провели сотрудники ФСБ

Спецоперацию по задержанию провели сотрудники ФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26 августа за взятку задержали замначальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе. Об этом сообщают «Вечерние ведомости».

По данным издания, полицейского задержали после того, как он получил в качестве взятки 50 тысяч рублей. При этом якобы вся сумма, которую должны были передать силовику, составляет 200 тысяч рублей.

Спецоперацию по задержанию провели сотрудники ФСБ на перекрестке улиц Белинского и Авиационной. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-службе ФСБ по Свердловской области. Там отказались от комментариев.

Напомним, 18 марта оперативники ФСБ в Екатеринбурге задержали начальника следствия ОП № 9. Как рассказал «КП - Екатеринбург» осведомленный источник, силовика подозревают во взяточничестве на прошлом месте работы в Орджоникидзевском районе. На тот момент полицейский находился в изоляторе временного содержания.