В Екатеринбурге за взятку задержали замначальника одного из отделов полиции

Спецоперацию по задержанию провели сотрудники ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26 августа за взятку задержали замначальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе. Об этом сообщают «Вечерние ведомости».

По данным издания, полицейского задержали после того, как он получил в качестве взятки 50 тысяч рублей. При этом якобы вся сумма, которую должны были передать силовику, составляет 200 тысяч рублей.

Спецоперацию по задержанию провели сотрудники ФСБ на перекрестке улиц Белинского и Авиационной. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-службе ФСБ по Свердловской области. Там отказались от комментариев.

Напомним, 18 марта оперативники ФСБ в Екатеринбурге задержали начальника следствия ОП № 9. Как рассказал «КП - Екатеринбург» осведомленный источник, силовика подозревают во взяточничестве на прошлом месте работы в Орджоникидзевском районе. На тот момент полицейский находился в изоляторе временного содержания.