Грибник из Нижнего Тагила сломал ногу и провел ночь в лесу

Мужчина провел ночь в лесу. Паблик "Тагильский спасатель"

Вечером 2 июля мужчина пошел в лес под Нижним Тагилом за грибами и сломал ногу, а самостоятельно вернуться домой не смог. Звонок диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» от директора 112 поступил только 3 июля.

Поисково-спасательный отряд выехал к месту происшествия незамедлительно, однако к тому моменту мужчина уже провел в лесу целую ночь. Пострадавшего обнаружили в 1,5 километрах от садов СТ «Сокол». На месте спасатели наложили шину и изготовили конструкцию, для транспортировки мужчины на квадроцикле.

Мужчину увезли на квадроцикле. Паблик "Тагильский спасатель"

- После транспортировки мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщает в своих социальных сетях поисково-спасательная группа.

Ранее мы рассказали о том, как свердловские патрульные нашли в свердловском лесу ребенка. Мальчик потерялся и не мог вернуться домой. Ему помогли работники парка и передали родителям . А 29 июня заблудился возле горы Конжаковский камень 82-летний пенсионер, при этом, по данным СМИ, запасов еды у него было всего на сутки.