Были выявлены нарушения противопожарного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесах Свердловской области усилилась охрана. За выходные, 1-2 июля, патрулировать территории вышли 319 человек. За это время удалось спасти пятилетнего ребенка. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Департаменте информационной политики региона.

За два дня патрульными было проведено 887 профилактических бесед и распространено 552 листовки. Помимо этого, были выявлены нарушения противопожарного режима.

- Лесная охрана была усилена в прошедшие выходные дни на территории всего региона. Важно, что к работе подключились арендаторы лесных участков. Представители лесничеств, сотрудники министерства и отделов лесного контроля по округам, арендаторы и добровольцы – всего в патрулировании приняли участие 319 человек, – отметил министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Был найден слад древесины, который находился на линии электропередач, что является нарушениям. Сейчас полицейские ищут виновного. А также удалось задержать мужчину, который пытался украсть сухие и поваленные деревья.

Помимо этого, патрульным удалось предотвратить трагедию. Во время обхода Шарташского лесопарка они нашли пятилетнего ребенка. Мальчик потерялся и не мог найти родителей. Ему помогли работники парка и лесничие.

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