На Шарташе открылся новый пляж с бассейном

Пляж открылся в техническом режиме. Фото: группа "Шартаж Пляж" во "Вконтакте"

На берегу озера Шарташ в Екатеринбурге открылся новый комплекс бассейнов для «Баден-Баден». Всего на площадке заработало три огромных бассейна. Комплекс открылся в техническом режиме 30 июня, указывается в социальных сетях проекта.

- Берегитесь, Шарташ пляж открыл свои двери.Приезжайте к нам в гости и зарядите свое лето яркими красками, - пишут представители пляжа на странице во «Вконтакте».

Но со строительством данного пляжа были не согласны чиновники. Они высказали сове недовольство еще в декабре 2021 года. Территорию попросили перевести из категории зоны отдыха в категорию зоны центра обслуживания рекреационных территорий.

Несмотря на это, несколько бассейнов на плеже, а также бар и другие развлечения все же появились на берегу озера.

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