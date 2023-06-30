На 65 километре дороги столкнулись две легковушки. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Тюмень при лобовом ДТП пострадали девять человек. Среди получивших травмы есть пятеро детей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла днем 30 июня. На 65-м километре дороги столкнулись две легковушки. По предварительной информации, 19-летний водитель на Chevrolet выехал на встречную полосу ради обгона. В этот момент произошло лобовое столкновение с Honda, которой управлял 43-летний мужчина. Во время аварии автомобили съехали с трассы.

За рулем Chevrolet находился 19-летний парень. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП травмы получили девять человек, пятеро из которых несовершеннолетние. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, Скорая помощь. Обстоятельства выясняются, - рассказали в ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Ранее, 28 июня, на ЕКАДе легковушка и грузовик оказались в кювете. По предварительной информации, КамАЗ двигался по трассе со стороны поселка Медный. В какой-то момент он наехал на Chevrolet Aveo, который стоял на обочине. Из-за этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

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