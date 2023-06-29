На ЕКАДе легковушка и грузовик оказались в кювете

КАМАЗ наехал на Chevrolet Aveo. Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

На 71 километре ЕКАД легковушка и грузовики оказались в кювете. Машины столкнулись утром 28 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, КАМАЗ двигался по трассе со стороны поселка Медный. В какой-то момент он наехал на Chevrolet Aveo, который стоял на обочине. Из-за этого, легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

Участники аварии дали противоречивые показания сотрудникам ГИБДД. Сейчас автоинспекторы ищут очевидцев аварии, которые могли бы уточнить детали столкновения. Свидетели ДТП могут обратиться по номеру +79041662900 или 02.

- Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, берегите себя и окружающих вас людей, - отметили в ГИБДД.

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