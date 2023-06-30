Опекуншу погибшего 6-летнего Далера арестовали на два месяца

Веронику Наумову обвиняют в убийстве ребенка. Решение об аресте она выслушала спокойно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 июня, в Чкаловском районном суде выбрали меру пресечения для Вероники Наумовой. Она обвиняется по трем статья УК РФ: убийство малолетнего, истязание и мошенничество.

В понедельник 26 июня женщина, опекавшая 6-летнего Далера, заявила в полицию, что он пропал. Спустя три дня полицейские нашли тело мальчика в гараже, которым пользовалась семья Вероники. По предварительной информации, ребенок умер еще в декабре. На суде женщине объявили меру пресечения.

- Арест 1 месяц 29 суток - по 26 августа 2023 года, - объявила судья.

Решение Вероника Наумова выслушивала спокойно. Ранее во время допроса она называла свое задержание несправедливым.