Тагильчанин потерял больше 40 тысяч после знакомства в Интернете

Мужчина хотел попасть на свидание, а попал в лапы мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летний житель Нижнего Тагила познакомился с девушкой в мессенджере и потерял 40 тысяч рублей. Она предложила ему сходить на спектакль «Ужин с дураком». Девушка даже скинула ссылку на сайт для покупки билетов в театр, однако он оказался мошенническим.

Молодой человек сначала купил билеты, а потом, когда девушка сказала, что не сможет пойти, он решил вернуть билеты. Во время общения с «техподдержкой» о возврате билетов он постепенно скидывал суммы крупнее предыдущих.

- После этого «подружка» заблокировала его и удалила всю переписку. Только тогда парень понял, что его обвели вокруг пальца. Если сказать точнее - «ужин с дураком» все-таки состоялся, - сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

После этой новости работники театра посоветовали жителям и гостям города обращаться за информацией о постановках на официальный сайт.

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