В Екатеринбурге кассир общепита подарил мошенникам почти 2 миллиона рублей

Аферисты убедили женщину в том, что на ее имя хотят взять кредит Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге кассир общепита стала жертвой телефонных мошенников. 44-летней женщине внушили, что на ее имя хотят оформить кредит. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в полиции города.

Накануне, 24 июня, в полицию обратилась 44-летняя екатеринбурженка. Она рассказала, что у нее обманом выманили 1,9 миллиона рублей. Женщину уверили в том, что от ее лица хотят взять крупные займы. А для того, чтобы этого не случилось, нужно оформить «зеркальные» наймы. Свердловчанка послушала аферистов.

Однако, на этом история не закончилась. Мошенники убедили екатеринбурженку в том, что ей надо платить еще и налог за размещение средств на «безопасном» счете. За это ей нужно отдать 55 тысяч рублей.

- Впоследствии, когда звонки от неизвестных прекратились, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Таким образом, по данной мошеннической схеме гражданка лишилась около 2 миллионов рублей: 55 тысяч - личные, 1,9 миллиона – кредитные, - пояснили в УМВД.

По данному случаю, полицией было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Силовики разыскивают преступников.

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