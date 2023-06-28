На Кольцовском тракте столкнулись пять автомобилей

Фото: скриншот с видео

На 1 километре Кольцовского тракта столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло днем 28 июня.

- В сторону города, заднее столкновение. Chevrolet не соблюдал дистанцию.

В аварии пострадала девушка - пассажирка одного из автомобилей. Ее увезли в ГКБ №36 с ушибом лба.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей при управлении транспортных средств быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД, в том числе безопасную дистанцию и скоростной режим.

Напомним, в Лесном 27 июня произошло жуткое ДТП. 72-летний мужчина на ГАЗ-3110 вылетел на тротуар и наехал на 43-летнюю женщину. В состоянии травматического шока она госпитализирована в местную больницу. У нее переломы ног.

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