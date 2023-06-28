В Лесном пенсионер на «Волге» вылетел на тротуар и наехал на женщину

Фото: скриншот с видео

В Лесном 27 июня произошло жуткое ДТП. 72-летний мужчина на ГАЗ-3110 вылетел на тротуар и наехал на 43-летнюю женщину. В состоянии травматического шока она госпитализирована в местную больницу. У нее переломы ног.

- Установлено, что водитель автомобиля ГАЗ-3110 проживает в городе Лесном, имеет стаж управления транспортными средствами 20 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что машина сначала сносит клумбу, а затем наезжает на девушку. На тротуаре были еще прохожие, но их автомобиль чудом не задел.

Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

По факту ДТП проводится проверка.

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