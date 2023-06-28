Производители заменяют молочный жир жирами немолочного происхождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стали чаще подделывать молочные продукты. По данным регионального Россельхознадзора, в 2021 году 8,6% проб не соответствовали требованиям нормативных документов, в 2022 году - 8,8%, в 2023 - 22%. В большинстве случаев специалистами выявлена фальсификация молочного жира - производители заменяют его жирами немолочного происхождения.

- За 5 месяцев 2023 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской области отобрано на фальсификацию в части замены молочного жира жирами немолочного происхождения 40 проб пищевой продукции, из них 22% (9 проб) не соответствовали требованиям нормативных документов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что в минувшем году фальсификация молочного жира была выявлена, например в 17,8 пробах сливочного масла.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге нашли 88 килограмм поддельного сливочного масла. Его планировали отправить в медицинское учреждение Курганской области.

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