В Екатеринбурге нашли 88 килограмм поддельного сливочного масла

Масло оказалось опасным Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Екатеринбурге нашли десятки килограмм поддельного сливочного масла. Его планировали отправить в медицинское учреждение Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Масло от компании «Чистые продукты» из Екатеринбурга проверили. Партия товара не соответствовала техническим регламентам Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям фальсификации.

- С целью предотвращения оборота некачественной и небезопасной продукции в адрес Управления Россельхознадзора по Свердловской области, в зоне ответственности которого находится производитель продукции, направлена информация для принятия оперативных мер в рамках компетенции, - сообщили в Россельхознадзоре.

На данный момент свердловские инспекторы направили письма в сторону поставщика продукции о необходимости принять меры. Направлено решение о прекращении действия декларации о соответствии.

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