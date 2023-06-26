«Гринвич» стал лучшим торговым центром в России

Он попал на первую строчку топа «ТОП-130 лучших торговых центров России» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЦ «Гринвич», находящийся в Екатеринбурге, стал лучшим торговым центром в стране. Он попал на первую строчку топа «ТОП-130 лучших торговых центров России».

- Мы тут взяли награду, как лучший ТЦ, и это огромный пуш, чтобы двигаться дальше. Как всегда стараемся для вас, - сообщили в Telegram-канале «Гринвича».

Радостной новостью представители ТЦ поделились в социальных сетях. Фото: Telegram-канал «Гринвич»

Ранее, в августе 2022 года, ТЦ «Гринвич» на месте закрытых магазинов планировали открыть коворкинг. В торговом центре, освободилось много площадей после ухода иностранных компаний. Владельцы уже придумали, чем их занять.

- 16 лет мы даже не думали о коворкинге. Но реальность меняется, - рассказал гендиректор «Гринвича» Дмитрий Сарапульцев. - Приходится трансформироваться под новый спрос. В «Гринвиче» эта трансформация началась с открытием фуд-стора E-store, продолжилась планами создания собственного фитнес-центра. И коворкинг - логичное продолжение этой стратегии.

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