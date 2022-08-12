Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 3:52

В ТЦ «Гринвич» на месте закрытых магазинов откроется коворкинг

Владельцы торговых центров занимают свободные площади после ухода иностранных компаний
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Владельцам ТЦ приходится трансформироваться под новый спрос

Владельцам ТЦ приходится трансформироваться под новый спрос

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ «Гринвич», как и в других торговых центрах, освободилось много площадей после ухода иностранных компаний. Владельцы уже придумали, чем их занять.

- 16 лет мы даже не думали о коворкинге [прим.ред: пространство, где каждый может найти для себя временное или постоянное место работы]. Но реальность меняется, - рассказал 66.RU гендиректор «Гринвича» Дмитрий Сарапульцев. - Приходится трансформироваться под новый спрос. В «Гринвиче» эта трансформация началась с открытием фуд-стора E-store, продолжилась планами создания собственного фитнес-центра. И коворкинг - логичное продолжение этой стратегии.

Он отметил, что в компании нет опыта создания коворкингов, поэтому сейчас «Гринвич» ищет оператора с опытом работы на этом рынке. Дмитрий Сарапульцев поделился, что это может быть сетевая федеральная компания.