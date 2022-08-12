В ТЦ «Гринвич» на месте закрытых магазинов откроется коворкинг

Владельцам ТЦ приходится трансформироваться под новый спрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ «Гринвич», как и в других торговых центрах, освободилось много площадей после ухода иностранных компаний. Владельцы уже придумали, чем их занять.

- 16 лет мы даже не думали о коворкинге [прим.ред: пространство, где каждый может найти для себя временное или постоянное место работы]. Но реальность меняется, - рассказал 66.RU гендиректор «Гринвича» Дмитрий Сарапульцев. - Приходится трансформироваться под новый спрос. В «Гринвиче» эта трансформация началась с открытием фуд-стора E-store, продолжилась планами создания собственного фитнес-центра. И коворкинг - логичное продолжение этой стратегии.

Он отметил, что в компании нет опыта создания коворкингов, поэтому сейчас «Гринвич» ищет оператора с опытом работы на этом рынке. Дмитрий Сарапульцев поделился, что это может быть сетевая федеральная компания.