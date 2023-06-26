«Ночь музыки» в Екатеринбурге посетили 360 тысяч зрителей

360 тысяч зрителей посетили «Ночь музыки» в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ночь музыки» в Екатеринбурге в 2023 году посетили 360 тысяч зрителей. На уральских сценах выступили около трех тысяч музыкантов. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Ночь музыки посетило не меньше зрителей, чем в прошлом году, несмотря на усиленные меры безопасности, продиктованные временем. Екатеринбург вновь на одну ночь стал музыкальной столицей мира, - отметил директор фестиваля Евгений Горенбург.

За последние девять лет это лучший показатель. В прошлом году фестиваль посетили меньше 300 тысяч екатеринбуржцев, а два года назад и вовсе 50 тысяч человек.

Напомним, что в 2023 году на фестивале выступили такие хедлайнеры как: Валерий Сюткин и IOWA. Помимо этого, на «Ночи музыки» зажгли Тося Чайкина, Максим Свобода, «Запрещенные барабанщики» и ВИА «Поющие гитары», а также Вадим Самойлов и Юлия Чичерина.

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