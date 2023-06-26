На Широкой Речке из окна выпал 13-летний мальчик

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Широкой Речке из окна дома на Евгения Савкова, 4, выпал 13-летний мальчик. Он погиб. Как проинформировали в УМВД по Екатеринбургу, сообщение о произошедшем поступило рано утром 26 июня в ОП-8. На месте работают следователи.
- Следователи следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области устанавливают все обстоятельства случившегося, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.
Как стало известно «КП-Екатеринбург», по предварительной информации, погибшим на Широкой Речке стал 13-летний мальчик с аутизмом.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на улице Рощинской 31-летняя девушка выпала из окна многоэтажки. По предварительной информации, перед смертью она распивала спиртное. В полиции отмечали, что признаков криминала в случившемся нет.
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