Признаков криминала нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге на улице Рощинской 31-летняя девушка выпала из окна многоэтажки. По предварительной информации, перед смертью она распивала спиртное. Следственный комитет проводит проверку.

- Точная причина смерти гражданки будет установлена в ходе судмедэкспертизы. Осуществляются опросы очевидцев, истребована и анализируется документация, характеризующая погибшую, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что признаков криминала в случившемся нет.

- В качестве одной из версий рассматривается версия о несчастном случае, - пояснили в УМВД Екатеринбурга.

Напомним, что в Екатеринбурге 15-летний школьник покончил с собой после возвращения из реабилитационного центра.