Признаков криминала нет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге на улице Рощинской 31-летняя девушка выпала из окна многоэтажки. По предварительной информации, перед смертью она распивала спиртное. Следственный комитет проводит проверку.
- Точная причина смерти гражданки будет установлена в ходе судмедэкспертизы. Осуществляются опросы очевидцев, истребована и анализируется документация, характеризующая погибшую, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В полиции отметили, что признаков криминала в случившемся нет.
- В качестве одной из версий рассматривается версия о несчастном случае, - пояснили в УМВД Екатеринбурга.
Напомним, что в Екатеринбурге 15-летний школьник покончил с собой после возвращения из реабилитационного центра.