На Уралмаше такси влетело в трактор

Легковушка сильно пострадала при столкновении. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге на Уралмаше столкнулось такси и трактор. К счастью, в аварии никто не пострадал. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП случилось утром 25 июня на улице Фронтовых бригад. Легковое авто сильно пострадало при столкновении, передняя часть машины разбита. Однако водитель такси остался цел.

- Без пострадавших. Водитель не обеспечил постоянный контроль, допустил столкновение с трактором, - рассказали в ГИБДД.

Ранее в Нижних Сергах четыре человека пострадали в аварии. Семья из Екатеринбурга ехала в Башкирию. Утром 24 июня на 52 километре трассы Нижние Серги-Михайловск-Арти «УАЗ-Патриот» съехал с дороги и опрокинулся.

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