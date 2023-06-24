Водитель УАЗа находится в реанимации Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция Нижнесергинского района устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого четыре человека получили травмы. Утром 24 июня на 52 километре трассы Нижние Серги-Михайловск-Арти «УАЗ-Патриот» съехал с дороги и опрокинулся.

Известно, что семья ехала из Екатеринбурга в Башкирию.

- В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель и 3 пассажира - мужчина 1960г.р., женщина 1965г.р., женщина 1939г.р. Все доставлены в Артинскую городскую больницу. Водитель в реанимации, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области

Напомним, что вечером 22 июня в Ирбите в результате аварии погиб 22-летний участник СВО Вадим Гоголев. Еще один участник аварии получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

- Вернулся с СВО с большими планами на жизнь, такой молодой и красивый, царство небесное. Покойся с миром. Семье мои самые искренние соболезнования. Дай бог сил пережить это тяжелое время, - пишут знакомые семьи.

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